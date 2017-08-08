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Бережная подала заявление в правоохранительные органы против «Миротворца» незадолго до гибели
Накануне отъезда в Хорватию, который закончился для бывшего депутата Рады Ирины Бережной ДТП со смертельным исходом, политик подала заявление в правоохранительные органы против сайта «Миротворец».
Бывший депутат Верховной рады Украины и политический деятель Ирина Бережная подала заявление о незаконной деятельности сайта Миротворец накануне отъезда в Хорватию, где погибла в ДТП при странных обстоятельствах. Об этом рассказал собственный корреспондент радиостанции Вести ФМ Владимир Синельников. По мнению Синельникова, у матери погибшего экс-депутат Елене Бережной действительно есть основания думать, что смертельное ДТП было подстроено, и в этом свете стоит относиться серьезно к угрозам расправой, которые активисты Миротворца публикуют в социальных сетях.
У Елены Бережной действительно есть основания считать, что на самом деле это была инсценировка ДТП, преднамеренное убийство и политическая расправа. Что, кстати, очень в традиции украинской политики, когда с неугодными государству и власти лицами случались весьма странные ДТП, как раз тогда, когда происходили события, в которые они были замешаны, — рассказал корреспондент. Бывший депутат отправила заявление против незаконной деятельности Миротворца буквально накануне своей поездки в Хорватию, и этот факт, в совокупности с угрозами украинских активистов, также заставляет задумать об инсценировке ДТП. Ирина Бережная накануне своего отъезда в Хорватию обратилась в правоохранительные органы с заявлением относительно незаконной деятельности сайта Миротворец.
Этот одиозный сайт известен, фактически, он сливает информацию, полученную от украинских спецслужб, а также собирает и распространяет конфиденциальную информацию о гражданах Украины, что напрямую запрещается конституцией Украины. То есть действия этого сайта незаконны и те, кто там работает, должны быть привлечены к уголовной ответственности. И вот, такое совпадение стоило подать заявление, и тут же ДТП со смертельным исходом, — отметил Синельников. Бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная разбилась в ДТП 5 августа. Авария произошла на границе Хорватии и Италии.
Помимо Бережной, в катастрофе погиб водитель автомобиля. В машине также находилась восьмилетняя дочка депутата, она осталась жива. Ирина Бережная была народным депутатом Рады двух созывов с 2007 по 2014 год. После переворота в Киеве она ушла в оппозицию к украинской власти и открыто рассказывала, чем опасна ее незаконная смена в стране. Бережная вела правозащитную работу и возглавляла Антифашистскую правозащитную лигу.
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