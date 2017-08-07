СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу

ТАСС , 7 августа. Жительница города Оулу на северо-западе Финляндии получила предназначенное для внутреннего пользования полиции электронное письмо с информацией о визите президента РФ Владимира Путина

Об этом в понедельник сообщила газета Iltalehti.

По сведениям издания, в электронном послании - части переписки стражей порядка - содержались конфиденциальные данные о времени прибытия вертолета Владимира Путина и обсуждался график движения президента Саули Ниинистё.

"В программе электронной почты Outlook все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения, сохраняются в системе. В данном случае то, что послание отправили также гражданскому лицу, замечено не было. Письмо поступило на электронную почту гражданскому лицу в девять часов вечера, к тому времени прошло около девяти часов с момента приземления вертолета российского президента. То есть безопасности Владимира Путина ничего не угрожало: в тот момент президенты уже слушали оперу", - комментирует представитель полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен.

По его словам, по поводу инцидента будет представлен рапорт. Путин 27 июля посетил Финляндию по приглашению Ниинистё. Визит был приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии. В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах и обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. Они также посетили международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра в городе Савонлинна.