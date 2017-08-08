Роспотребнадзор проверит сообщения СМИ о вирусе Коксаки в Турции

Генконсульство России в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки в Турции. Ранее СМИ писали, что из-за болезни десятки отдыхающих якобы досрочно прервали свой отпуск. В диппредставительстве подчеркнули, что речь идет о единичных случаях, паники среди туристов нет.

Отметим, что на прошлой неделе Роспотребнадзор направил в органы здравоохранения Турции официальный запрос по поводу возможной вспышки энтеровирусной инфекции.

Как передает ТАСС, вирус Коксаки проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.