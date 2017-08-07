Жителя Сочи оштрафовали за нарушение догмата 787 года

Жителя Сочи Виктора Ночевнова обвинили в оскорблении чувств верующих за изображения Христа , занимающегося спортом, пишет

В 2014-2015 годах сочинец опубликовал на своей странице Вконтакте семь изображений с Иисусом Христом, занимающимся разными видами спорта.

Ночевнова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Сам он свою вину не признает.

Настоятель храма в Сочи Андрей Дубровский посчитал, что опубликованные картинки подходят под статью «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» УК РФ ст. 148, потому что «снижают священный образ».

Помимо этого, церковный деятель сослался догмат об иконопочитании, принятый на Втором Никейском соборе в Византии в 787 году.

Что оскорбительного в занятиях спортом, сторона обвинения не уточнила.