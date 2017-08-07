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Жителя Сочи оштрафовали за нарушение догмата 787 года
Жителя Сочи Виктора Ночевнова обвинили в оскорблении чувств верующих за изображения Христа, занимающегося спортом, пишет
В 2014-2015 годах сочинец опубликовал на своей странице Вконтакте семь изображений с Иисусом Христом, занимающимся разными видами спорта.
Ночевнова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Сам он свою вину не признает.
Настоятель храма в Сочи Андрей Дубровский посчитал, что опубликованные картинки подходят под статью «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» УК РФ ст. 148, потому что «снижают священный образ».
Помимо этого, церковный деятель сослался догмат об иконопочитании, принятый на Втором Никейском соборе в Византии в 787 году.
Что оскорбительного в занятиях спортом, сторона обвинения не уточнила.
Адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков, к которому обратился Ночевнов, заявил, что обжалует приговор.
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