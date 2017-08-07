В Сети появилось видео последних минут жизни бойца Власко

На кадрах можно заметить, что на человека, телосложением похожего на Власко, набросились сразу несколько мужчин. Они начали бить его по голове до тех пор, пока он не упал, шанса подняться ему не дали.

Ранним утром 29 июля на побережье Байкала 20-летний Власко, отдыхавший там после турнира, вмешался в конфликт своих друзей с группой молодых людей. Ссора переросла в драку, в результате которой борец получил ножевое ранение в грудь и около семи ударов металлическим прутом по голове, после чего скончался.

Злоумышленники успели скрыться.

На сайте управления СК РФ по Бурятии сообщается, что по подозрению в убийстве спортсмена задержаны два человека. Ими оказались ранее судимые жители Улан-Удэ, 29 и 33 лет. Предполагаемых преступников арестовали.

Власко был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории до 96 килограммов. Многократный победитель и призер международных и российских соревнований по вольной борьбе.