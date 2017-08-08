Итальянских пожарных уличили в умышленных поджогах леса ради бонусов

Полиция на Сицилии разоблачила группу пожарных-добровольцев, которые устраивали поджоги ради бонусных выплат. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В сицилийском городке Санта-Кроче-Камерина правоохранители отметили аномалию в статистике 15 выездов огнеборцев. Как заявляют в полиции, бригада устраивала пожары, чтобы получать по 10 евро за час сверхурочно. Стражи порядка задержали и поместили под домашний арест руководителя отряда, который лично участвовал в поджогах леса. Затем он возвращался на место уже на пожарной машине. Теперь всех предприимчивых пожарных ждет суд.

Отмечается, что всего по данному делу проходят 15 подозреваемых. В связи с тем, что нынешнее лето стало одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой, в Европе объявлен наивысший, красный , уровень опасности. Из-за жары мощные лесные пожары случились в Черногории, Хорватии, Франции и Португалии, а также на Апеннинах.