В Приморье снесло паводком дом с женщиной и ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Домик в парке отдыха "Изумрудная долина" в Приморье, в котором находились мать с ребенком, потоком воды понесло по течению, но людей спасли, сообщил РИА Новости представитель парка.

"Домик, в котором была мама с шестилетней дочкой – они зашли забрать туда вещи — понесло потоком воды, но он сам остановился. Все живы, здоровы", — сказал собеседник.

По его словам, в нижней части парка есть подтопления, отдыхающих на территории не осталось. "Повредило беседки, но в целом все спокойно – паводок вызвал только убытки", — добавил собеседник.

Как сообщает администрация края, помимо населенных пунктов от дождей больше всего пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района. По данным властей, погода может сказаться и на заготовке кормов. Так, в пойме реки Раздольная Надеждинского района затоплен сенокос.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.