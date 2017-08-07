Стала известна причина несчастного случая на аттракционе в США

Причиной несчастного случая на аттракционе в штате Огайо стала коррозия металла. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления фирмы-производителя. Ее представители выехали на место происшествия в город Колумбус, чтобы провести собственное расследование.

"Этому аттракциону было 18 лет. Чрезмерная коррозия внутри направляющего рычага автомата привела к уменьшению толщины его корпуса. Это обстоятельство и привело к поломке аттракциона", - говорится в заключении экспертов. Учитывая полученные данные, компания-производитель внесла изменения в протокол проведения регулярных инспекций таких объектов.

Напомним, несчастный случай произошел 26 июля на аттракционе Fire Ball. Во время движения отсоединилась гондола с пассажирами. В результате инцидента погиб 18-летний парень. Еще несколько человек получили серьезные травмы.