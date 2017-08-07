Режим ЧС введен в Уссурийске из-за ливневого паводка



В Уссурийском городском округе Приморского края, где ливни вызвали серьезное подтопление, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

В Уссурийске введен режим ЧС, развернуты два пункта временного размещения, в них пока находятся четыре человека. За ночь поступило 1,9 тысячи заявлении о подтоплении, потеряна связь с десятком сел, есть угроза прорыва дамбы. Без света остается около половины района



— пресс-служба.



Большое количество осадков выпало на юге Приморского края в ночь с 6 на 7 августа 2017 года. Синоптики утверждают, что сильные дожди продлятся еще минимум сутки.



Из-за подтопления прекратилась работа трех детских садов, двух поликлиник и хлебозавода. Власти собираются привлечь к ликвидации последствий паводка военную технику и подразделения Восточного военного округа.

