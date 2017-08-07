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Режим ЧС введен в Уссурийске из-за ливневого паводка
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
В Уссурийском городском округе Приморского края, где ливни вызвали серьезное подтопление, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.
В Уссурийске введен режим ЧС, развернуты два пункта временного размещения, в них пока находятся четыре человека. За ночь поступило 1,9 тысячи заявлении о подтоплении, потеряна связь с десятком сел, есть угроза прорыва дамбы. Без света остается около половины района
— пресс-служба.
Большое количество осадков выпало на юге Приморского края в ночь с 6 на 7 августа 2017 года. Синоптики утверждают, что сильные дожди продлятся еще минимум сутки.
Из-за подтопления прекратилась работа трех детских садов, двух поликлиник и хлебозавода. Власти собираются привлечь к ликвидации последствий паводка военную технику и подразделения Восточного военного округа.
Напомним, весной премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал местные власти оперативно реагировать на возникновение новых паводков и заявил о необходимости иметь резервные средства для финансирования зон риска из федерального бюджета.
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