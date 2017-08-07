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Суд рассмотрит иск бизнесмена Михайлова к Навальному на 500 тысяч рублей
Люблинский суд Москвы в понедельник рассмотрит по существу иск бизнесмена Сергея Михайлова о взыскании полумиллиона рублей с оппозиционера Алексея Навального и возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
Навальный в материалах на своём сайте, в частности, утверждал, что Михайлов является криминальным авторитетом.
"Суд рассмотрит гражданское дело по существу", — сказала пресс-секретарь.
Михайлов просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространённые в материале о генеральном прокуроре Юрии Чайке, разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК.
По словам пресс-секретаря суда, бизнесмен также требует от ответчиков возместить его судебные расходы — чуть более 20 тысяч рублей.
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