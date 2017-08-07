Суд рассмотрит иск бизнесмена Михайлова к Навальному на 500 тысяч рублей

Навальный в материалах на своём сайте, в частности, утверждал, что Михайлов является криминальным авторитетом.



"Суд рассмотрит гражданское дело по существу", — сказала пресс-секретарь.





Михайлов просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространённые в материале о генеральном прокуроре Юрии Чайке , разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК.

По словам пресс-секретаря суда, бизнесмен также требует от ответчиков возместить его судебные расходы — чуть более 20 тысяч рублей.