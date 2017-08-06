«Глотали солёную грязную воду»: горняки рассказали о ЧП на руднике «Мир»



В Мирнинской районной больнице находятся трое горняков, спасенных из подтопленного рудника «Мир». Это Долат Абдазов, Андрей Унаров, поднятые на поверхность 4 августа, и Алишер Мирзаев , cпасенный накануне. Состояние всех троих не вызывает опасений у медиков — у горняков ушибы и переломы конечностей, сообщает Life

«Надо было моментально, быстро думать, быстро действовать. Я держался, поэтому выжил», — рассказал Унаров.



По словам Абдазова, паники не было. «Конечно, хотели жить, цеплялись за жизнь», — рассказал он.



36-летнего шахтера Алишера Мирзаева спасатели подняли на поверхность в субботу. Сначала первую помощь ему оказали спасатели, после этого его отвезли в больницу. Он был сильно истощен, жаловался на боли в ногах, но внешних повреждений у него не было. Состояние Мирзаева оценивалось как тяжелое из-за общего переохлаждения. Кроме того, у горняка был диагностирован ушиб легкого.



Сейчас, по словам врачей, его состояние стабилизировалось, жизни ничего не угрожает. «Всё было хорошо, смена началась. Внезапно потух свет, пришёл ветер с туманом, и вдруг глыба воды с грязью обрушилась на меня. Пришлось глотать воду грязную, солёную, дышать было нечем. Тем не менее вода когда стихла, и уровень стал меньше, я осознал, что жив», — рассказал он.



По его словам, спастись ему помог звонок телефона внутренней связи.



В пятницу на руднике произошел прорыв воды из карьера. В шахте находился 151 человек, поисково-спасательные работы продолжаются. Мирзаев стал 143-м спасенным шахтером.