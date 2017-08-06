Надземный пешеходный переход рухнул под Владимиром

На 305 километре трассы «М-7» во Владимирской области рухнул надземный пешеходный переход, на котором в этот момент находились несколько человек, сообщает телеграм-канал Mash

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пострадали два человека. Был травмирован шедший в этом момент по переходу пешеход. Упавшей конструкцией задело автомобиль, пострадал водитель.

Сейчас из-за происшествия ограничено движение на трассе. Предстоит демонтировать и убрать с дороги упавшие конструкции.