СМИ сообщили о попытке покушения на принца Саудовской Аравии



На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда совершено неудавшееся покушение, сообщает Fars со ссылкой на арабские СМИ.

Сообщается, что принц Мухаммед не пострадал, а принц, совершивший покушение, был задержан.



Как отмечает агентство, ожидается, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд передаст престол сыну в течение пяти месяцев. Салман намерен уехать на два месяца в отпуск в Марокко, в это время его обязанности будет исполнять наследный принц.



Ранее сообщалось, что Салман лишил звания наследного принца Мухаммеда бен Наифа.