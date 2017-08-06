Украинский музыкант умер во время концерта в Эстонии

Солист и гитарист украинской группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко в субботу скончался во время концерта на музыкальном фестивале «Августовский блюз» в городе Хаапсалу (Эстония). О смерти музыканта сообщила его сестра на странице в Facebook

«Ивана больше нет. Его сердце остановилось на концерте», -- написала она. Музыкант упал прямо на сцене. «Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики делали ему массаж сердца несколько десятков минут», - сообщил организатор фестиваля Индрек Дитманн, сообщает издание Elu24

Денисенко страдал акромегалией, причиной которого стала доброкачественная опухоль мозга, сообщает издание Postimees . Акромегалия связана с нарушением функции передней доли гипофиза. Заболевание сопровождается увеличением кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части.

Первый концерт группы Ivan Blues & Friends состоялся 31 декабря 2007 года в киевском баре Rag-Time. После этого группа постоянно выступала в клубах и концертных залах по всей Украине. У группы вышло три альбома.