В Китае число жертв землетрясения выросло до девяти

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

"В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу уже погибли девять человек, из них шесть туристов, двое местных жителей, личность еще одного погибшего не установлена", — отметили власти.

Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших. Впрочем, по прогнозам спасательных служб КНР, общее число погибших может оказаться значительно больше.

Отметим, что по данным ТАСС , посольство России в Китае информации о пострадавших гражданах РФ не получало.

"В настоящее время дежурный консул отслеживает эту информацию", — заявили в дипломатическом учреждении.

Напомним, после сильного землетрясения в провинции Сычуань сейсмологи зафиксировали более 100 афтершоков.