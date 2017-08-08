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В Китае число жертв землетрясения выросло до девяти
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.
"В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу уже погибли девять человек, из них шесть туристов, двое местных жителей, личность еще одного погибшего не установлена", — отметили власти.
Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших. Впрочем, по прогнозам спасательных служб КНР, общее число погибших может оказаться значительно больше.
Отметим, что по данным ТАСС, посольство России в Китае информации о пострадавших гражданах РФ не получало.
"В настоящее время дежурный консул отслеживает эту информацию", — заявили в дипломатическом учреждении.
Напомним, после сильного землетрясения в провинции Сычуань сейсмологи зафиксировали более 100 афтершоков.
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