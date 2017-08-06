Россиянин утонул в подводных пещерах Мексики

Гражданин России утонул, плавая по сенотам (подводные пещеры, заполненные водой) в Мексике. Об этом РИА Новости сообщила почетный консул РФ в Канкуне Армина Вольперт.

По ее словам, инцидент с россиянином произошел в субботу в штате Кинтана-Роо. "Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время дипломаты устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте трагедии работают водолазы.