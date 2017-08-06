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Россиянин утонул в подводных пещерах Мексики
Фото: © Flickr / Tobias
Гражданин России утонул, плавая по сенотам (подводные пещеры, заполненные водой) в Мексике. Об этом РИА Новости сообщила почетный консул РФ в Канкуне Армина Вольперт.
По ее словам, инцидент с россиянином произошел в субботу в штате Кинтана-Роо. "Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время дипломаты устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте трагедии работают водолазы.
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