Самолет Ростов-на-Дону - Римини вернулся в аэропорт из-за неполадок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг – РИА Новости Иван Капустин . Самолет авиакомпании "Ямал" по маршруту "Ростов-на-Дону – Римини" после взлета вернулся в пункт отправления из-за технических неполадок, сообщила РИА Новости представитель ростовского аэроузла Ольга Ладейщикова.

"Самолет вылетел из аэропорта Ростова, но из-за технических неполадок вернулся в пункт отправления, посадка прошла в штатном режиме. За пассажирами отправлен резервный борта, они в данный момент находятся в зале ожидания", — пояснила Ладейщикова.