В Азербайджане в общежитии произошел взрыв

"На территории общежития в восьмом микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые", — сообщили очевидцы.

Как уточняет бакинское агентство Trend, взрыв произошел на третьем этаже общежития.

"После взрыва вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, в настоящее время идут работы по тушению огня", — уточняет агентство.