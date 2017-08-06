Водитель Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте



Водитель автомобиля Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах

"ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома 48. Водитель Gelandewagen сбил мужчину, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

