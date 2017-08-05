Китайских туристов задержали у здания рейхстага за нацистское приветствие. Путешественники позировали для фото. Они показательно на фоне бундестага подняли руку вверх в нацистском приветствии.

Двое работников парламента заметили нарушителей и рассказали об их действиях полиции.

Отмечается, что туристов 36 и 49 лет решили задержали с формулировкой "использование символики неконституционных организаций". Отмечается, что граждан КНР задержали после уплаты штрафа в 500 евро.