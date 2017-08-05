В мечети на севере США произошел взрыв

Взрыв произошел в мечети пригорода американского Миннеаполиса, штат Миннесота. Об этом сообщает CBS News.

Полиция проводит расследование после взрыва в здании исламского центра в городе Блумингтон. Строение получило повреждения от огня и дыма, однако никто не пострадал.

В расследовании также участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.

Как сообщается, одно из окон мечети было разбито, и неизвестный забросил туда небольшую бомбу. Кроме того, очевидцы видели, как грузовик покидает место инцидента.

Общество американских мусульман в Миннесоте назначило награду в $10 тыс. за информацию о злоумышленниках.