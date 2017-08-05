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Газета.Ru

В мечети на севере США произошел взрыв

У исламского центра в США прогремел взрыв
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Взрыв произошел в мечети пригорода американского Миннеаполиса, штат Миннесота. Об этом сообщает CBS News.
Полиция проводит расследование после взрыва в здании исламского центра в городе Блумингтон. Строение получило повреждения от огня и дыма, однако никто не пострадал.
В расследовании также участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.
Как сообщается, одно из окон мечети было разбито, и неизвестный забросил туда небольшую бомбу. Кроме того, очевидцы видели, как грузовик покидает место инцидента.
Общество американских мусульман в Миннесоте назначило награду в $10 тыс. за информацию о злоумышленниках.
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CBS
ФБР
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