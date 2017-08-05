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В Управделами президента рассказали о ЧП с Ил-96
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Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" встал на ремонт после попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление делами президента РФ.
"В настоящее время проводятся необходимые ремонтные работы", — сказал собеседник.
В управлении делами президента отметили, что ремонт требуется не президентскому лайнеру, а другому самолету.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что президентский борт №1 якобы был поврежден во время перелета из Благовещенска в Москву.
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе посетил Амурскую область и Бурятию.
Специальный лётный отряд «Россия» — предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц РФ. Подчинено Управлению делами Президента Российской Федерации. Имеет на балансе около 60 самолетов, в числе которых президентский лайнер.
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