Стали известны новые подробности убийства совладельца океанариума в «Крокус Сити»



Убийство совладельца океанариума в «Крокус Сити» Андрея Чернова , по всей видимости, было тщательно спланировано. Киллер подстерегал бизнесмена в месте, где не было видеокамер, и сделал контрольный выстрел в голову. По одной из версий следствия, причины расправы могли быть связаны с предпринимательской деятельностью погибшего. Однако коллеги Чернова утверждают, что в бизнесе у него проблем не было. При этом за месяц до убийства в компании, управлявшей океанариумом, сменился директор. RT разбирался в новых подробностях дела.



Стали известны новые подробности расстрела на западе Москвы совладельца океанариума в «Крокус Сити» Андрея Чернова. По данным следствия, преступление было тщательно спланировано: оно произошло вне зоны охвата видеокамер. «Убийство Чернова произошло под Крылатским мостом. Это место не просматривается видеокамерами», — приводит «РИА Новости» сообщение источника в правоохранительных органах

Киллер шесть раз выстрелил в предпринимателя и, вероятно, был профессионалом. Об этом свидетельствует то, что шестой выстрел был контрольным — в голову.



Рядом с телом убитого 52-летнего Андрея Чернова были найдены гильзы калибра 7,62.





По данным следствия, с бизнесменом могли расправиться из-за его предпринимательской деятельности. «Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанная с предпринимательской деятельностью», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова . По ее словам, дело об убийстве бизнесмена, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), передано в управление по расследованию особо важных дел главка.

Коллеги и партнеры по бизнесу Чернова утверждают, что у него не было проблем, связанных с предпринимательской деятельностью, и он никогда не говорил ни о каких угрозах в его адрес.



Две фирмы





Как выяснил RT, 52–летний Андрей Чернов возглавлял две фирмы, связанные с деятельностью «Крокус Сити Океанариума». Первая — ООО «ЗОО–ЭКСПО Менеджмент», по данным базы «Контур.Фокус», была зарегистрирована 8 мая 2015 года. Учредителями компании, помимо Чернова, стали Николай Багаев и Владимир Еманов, а директором — Андрей Седов

Согласно уставным документам, основным видом деятельности этого общества с ограниченной ответственностью является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также торговля различными продуктами. Согласно финансовым отчетам, выручка компании на конец 2015 года составляла 21,3 млн. рублей, а чистая прибыль — всего две тысячи рублей.





Вторая фирма — ООО «ЗОО-ЭКСПО групп», по данным базы «Контур Фокус», была зарегистрирована 5 июля 2016 года. Учредителями компании также выступили Андрей Чернов, Николай Багаев и Владимир Еманов. Директором стал Андрей Свириденко . Согласно уставным документам, ООО «ЗОО-ЭКСПО групп» занимается услугами по бронированию, а также разведением крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов и производством сырого молока. Именно через эту фирму реализовывались и билеты в океанариум.

«По сути эта компания и управляла океанариумом», — рассказывает один из бизнес-партнеров Чернова.



Между тем, как выяснил RT, в руководстве ООО «ЗОО-ЭКСПО групп» буквально перед гибелью Чернова произошли изменения. 6 июля 2017 года вместо Андрея Свириденко на должность директора был назначен бизнесмен из Подольска Кирилл Лалакин.



В бизнесе проблем не было



Коллеги Чернова уверяют, что назначение нового директора проходило без каких-либо конфликтов. При этом нового управленца вводил в курс дел сам Чернов.



«В бизнесе с океанариумом все было ровно и шло своим путём. Нормальный коллектив, дружеские взаимоотношения между всеми, — рассказывает RT Кирилл Лалакин. — Были ли у Чернова какие-то другие проекты, я не знаю. Я же с ним познакомился после своего назначения. И я не заметил, чтобы он был чем-то встревожен или напряжен. Мне он помогал освоиться на новой должности. Мы намечали планы на будущее. И для меня лично это удар большой, как будто табуретку из под ног вышибли».



По словам Лалакина, сразу после известия о гибели Чернова были опрошены все сотрудники океанариума, а также родственники погибшего. Надо отметить, что во время допроса, по данным СМИ, жена Чернова не исключила, что супруга могли убить из-за бизнеса. Однако при этом женщина отметила, что ни о каких угрозах мужу в последние дни его жизни ей известно не было.



«Крокус Сити Океанариум» открылся в конце 2016 года. В здании расположен самый большой в России аквариум с искусственной морской водой объёмом 2,5 млн литров.



Напомним, тело 52-летнего бизнесмена Андрея Чернова было обнаружено 5 августа в Суворовском парке на западе Москвы. Местная жительница, выгуливавшая собаку, около десяти утра позвонила в полицию и сообщила, что наткнулась на труп под Крылатским мостом.



По предварительным данным, Чернов был убит во время совершения утренней пробежки около семи утра. Киллер не менее шести раз выстрелил в бизнесмена. Причём шестой выстрел был контрольным — в голову. На месте преступления были найдены гильзы калибра 7,62 мм. По версии следствия, преступник воспользовался пистолетом ТТ с глушителем.