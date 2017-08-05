СМИ: экс-депутат Рады Бережная погибла в ДТП на Адриатическом море



Бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, сообщает в субботу украинское интернет-издание LB.ua.

"По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте", — говорится в сообщении издания.



По его данным, дочь Бережной получила незначительные травмы.



Ирина Бережная — депутат двух созывов Рады — шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014), была членом фракции ранее правящей на Украине Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия.