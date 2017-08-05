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Российская Газета

Трое военных погибли при крушении конвертоплана США у берегов Австралии

Американский конвертоплан разбился у берегов Австралии
У восточного побережья Австралии потерпел крушение конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey. На борту находились 23 военнослужащих, трое из них пропали без вести, сообщает еженедельник TheWashington Examiner.
Командование морской пехоты подтвердило факт крушения машины в ходе "неудачной операции". Военные информировали о проведении масштабной спасательной операции. По данным австралийских СМИ, пострадавшие солдаты доставлены в госпиталь. Имеются также человеческие жертвы.
Конвертоплан имеет вертикальный взлет и посадку. Он может летать как вертолет или небольшой самолет при зафиксированном пропеллере.
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