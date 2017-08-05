Директора московского океанариума убили из пистолета ТТ, считает следствие



Тело мужчины 1964 года рождения с огнестрельным ранением обнаружили в пятницу на территории района Филевский парк в городе Москве, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Рядом с телом Чернова были найдены гильзы калибра 7,62 мм. Киллер, возможно, стрелял из ТТ, но это пока уточняется", — сказал собеседник агентства.



По его словам, с места происшествия были изъяты шесть гильз.



"По меньшей мере киллер стрелял в Чернова шесть раз. Два раза убийца выстрелил ему в голову", — сказал собеседник агентства.