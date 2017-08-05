Появились подробности убийства гендиректора «Океанариума»

Появились подробности убийства бизнесмена в московском парке. Преступник устроил засаду и расстрелял предпринимателя Андрея Чернова в упор, когда он совершал утреннюю пробежку.

По версии следствия, убийство произошло утром 4 августа 2017 года на территории Суворовского парка.

«Неустановленное лицо произвело не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора "Океанариума", расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров. От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении московского управления Следственного комитета

Издание МК сообщает , что погибший — 52-летний Андрей Чернов, один из учредителей океанариума в «Крокус Сити».

Его тело нашла местная жительница, выгуливавшая утром собаку и слышавшая звуки выстрелов. Чернов лежал на велодорожке. Судя по одежде, он совершал пробежку по Суворовскому парку.

Киллер подкараулил жертву в кустах. Одна пуля попала в голову, остальные — в грудь.

Следователи выясняют обстоятельства преступления. Главная версия — заказное убийство. Проведен обыск в квартире погибшего. Близкие говорят, что угроз ему не поступало.