Аэроэкспресс насмерть сбил человека

В Подмосковье мужчина, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, попал под аэроэкспресс, который ехал из Шереметьево , и погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Здесь уточнили, что происшествие произошло на перегоне Хлебниково – Шереметьевская. 50-летний мужчина получил смертельные травмы. По предварительной информации, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Электропоезда ООО «Аэроэкспресс» обеспечивают железнодорожное сообщение между центром Москвы и тремя аэропортами Московского авиационного узла, в том числе между Белорусским вокзалом и станцией «Аэропорт Шереметьево».

Интервал движения поездов составляет 30 минут, время в пути — 35 минут. Поезда следуют без остановок.