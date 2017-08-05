В Екатеринбурге разъяренная женщина-врач разбила голову младенцу о пеленальный столик

В Екатеринбурге патронажный врач ударила младенца головой о пеленальный столик. Об этом в соцсетях сообщила мама пострадавшей малышки Виктория Крамер, передает Ura.ru.

"Она явилась на 40 минут раньше и вопила под окном, чтобы ее пустили, хотя была договоренность, мы были на УЗИ. Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала голову. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика", – написала женщина.

Родители срочно отвезли девочку в больницу. Врачи поставили диагноз: тупая травма головы, рассечен лоб. На месте удара появилась гематома.

Отмечается, что малышке еще нет и месяца.