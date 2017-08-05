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В Екатеринбурге разъяренная женщина-врач разбила голову младенцу о пеленальный столик
В Екатеринбурге патронажный врач ударила младенца головой о пеленальный столик. Об этом в соцсетях сообщила мама пострадавшей малышки Виктория Крамер, передает Ura.ru.
"Она явилась на 40 минут раньше и вопила под окном, чтобы ее пустили, хотя была договоренность, мы были на УЗИ. Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала голову. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика", – написала женщина.
Родители срочно отвезли девочку в больницу. Врачи поставили диагноз: тупая травма головы, рассечен лоб. На месте удара появилась гематома.
Отмечается, что малышке еще нет и месяца.
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