Главные события у вас в почте
Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связь
Один из девяти заблокированных в Якутии в шахте рудника "Мир" рабочих вышел на связь.
Об этом сообщили в "Алросе".
"Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте 410", - сообщил официальный представитель компании. По его словам, имя рабочего - Алишер Мирзаев.
Авария на руднике произошлав пятницу. Вода из карьера подтопила шахту. В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что в шахте находился 151 человек, 142 из них спасены, поисково-спасательные работы продолжаются.
Оставить комментарий