Один из девяти заблокированных в Якутии в шахте рудника "Мир" рабочих вышел на связь.



Об этом сообщили в "Алросе".

"Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте 410", - сообщил официальный представитель компании. По его словам, имя рабочего - Алишер Мирзаев