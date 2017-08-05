Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Из задымленной шахты в Туве эвакуировали 93 человека

Из задымленной шахты в Туве эвакуировали 93 человека
Фото:
Спасатели в субботу вывели из угольной шахты в Туве, где произошло задымление, 93 человека, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по региону.
Задымление произошло на угольной шахте компании "Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, на месте работают спасатели.
"Задымление произошло в конвейерном штреке… В шахте в этот момент находилось 93 человека, которые выведены на поверхность. Пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что на месте работали горноспасатели.
Представитель ГУМЧС уточнил, что работа шахты временно приостановлена. Опасность для людей миновала. Причина задымления выясняется.
Еще 21 источник
Главное Кызыл Происшествия
РИА Новости
МЧС
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости