Из задымленной шахты в Туве эвакуировали 93 человека



Спасатели в субботу вывели из угольной шахты в Туве, где произошло задымление, 93 человека, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по региону.

Задымление произошло на угольной шахте компании "Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, на месте работают спасатели.



"Задымление произошло в конвейерном штреке… В шахте в этот момент находилось 93 человека, которые выведены на поверхность. Пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что на месте работали горноспасатели.



Представитель ГУМЧС уточнил, что работа шахты временно приостановлена. Опасность для людей миновала. Причина задымления выясняется.