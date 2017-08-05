Из-за жары в 10 странах Европы объявили красный уровень опасности

Из-за экстремальных погодных условий сразу десять европейских государств объявили о красном уровне опасности.

Как сообщает РИА Новости, аномальная жара сейчас наблюдается в Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Газета Guardian написала о двух погибших в Румынии и Польше, еще десятки людей с тепловыми ударами госпитализированы.

В отдельных районах Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов. Синоптики дают неутешительный прогноз - жаркая погода продержится до середины следующей недели