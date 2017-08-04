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Пропавшие на якутском руднике горняки вышли на связь
Девять шахтёров из затопленной шахты на руднике «Мир» вышли на связь со спасателями. Об этом говорится в телеграм-канале Mash.
Во время контакта разобрать речь работников шахты было практически невозможно. Сеанс связи быстро оборвался. Установлено, что горняки укрылись выше горизонта 210 метров.
4 августа в Якутии шахта на алмазном руднике «Мир» была затоплена в связи с выбросом 300 тысяч кубометров воды из отработанного карьера. В момент инцидента внутри шахты находился 151 горняк. Спасатели вытащили на поверхность 142 человека. В настоящий момент на месте происшествия ведутся поиски девяти горняков. К месту ЧП вылетели руководитель «Алроса» Сергей Иванов, глава республики Егор Борисов, глава МЧС Владимир Пучков. Начата доследственная проверка по факту чрезвычайного происшествия.
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