Пропавшие на якутском руднике горняки вышли на связь

Девять шахтёров из затопленной шахты на руднике «Мир» вышли на связь со спасателями. Об этом говорится в телеграм-канале Mash.



Во время контакта разобрать речь работников шахты было практически невозможно. Сеанс связи быстро оборвался. Установлено, что горняки укрылись выше горизонта 210 метров.

