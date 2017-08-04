«Самый ненавистный бизнесмен США» признан виновным в мошенничестве



Бруклинский федеральный суд Нью-Йорка признал виновным в мошенничестве американского бизнесмена Мартина Шкрели . В США мужчину называют «самым ненавистным бизнесменом». Об этом сообщает NBC News.

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью мошенничества. Следователи установили, что Шкрели неоднократно сообщал своим инвесторам заведомо ложную информацию. Например, он сообщал, что владеет денежными средствами на 40 миллионов долларов, тогда как на самом деле на его счетах находилась тысяча долларов. Предприниматель получил широкую известность благодаря тому, что выкупал старые патенты на лекарства и резко повышал на них цену. В частности, он повысил на 5455% цену на «Дараприм», который выписывают больным с ВИЧ и онкобольным после сеансов химиотерапии. Сам Шкрели судебный процесс назвал «охотой на ведьм в эпических масштабах».