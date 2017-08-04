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МЧС: в якутской шахте "Мир" остаются девять человек
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На поверхность из затопленного рудника "Мир" в Якутии подняты 142 шахтера. Всего под землей находился 151 человек. Судьба девятерых шахтеров остается неизвестной.
Из рудника "Мир" в Якутии по состоянию на 17:00 выведены на поверхность 142 шахтера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В ведомстве отметили, что работы по ликвидации аварии продолжаются. Горноспасатели обследуют 210 горизонт рудника в надежде найти остальных шахтеров.
Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС возглавить комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии. Владимир Пучков лично вылетел в город Мирный для координации работ.
Авария на якутской шахте "Мир" компании "Алроса" произошла утром в 10:35 по Москве. В момент подтопления на руднике находилось около 150 человек. Это уже второе происшествие на шахте за неделю. 29 июля там произошло обрушение горной породы, которая насмерть засыпала одного горняка.
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