На поверхность из затопленного рудника "Мир" в Якутии подняты 142 шахтера. Всего под землей находился 151 человек. Судьба девятерых шахтеров остается неизвестной.

Из рудника "Мир" в Якутии по состоянию на 17:00 выведены на поверхность 142 шахтера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС

В ведомстве отметили, что работы по ликвидации аварии продолжаются. Горноспасатели обследуют 210 горизонт рудника в надежде найти остальных шахтеров.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС возглавить комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии. Владимир Пучков лично вылетел в город Мирный для координации работ.