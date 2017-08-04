Во Вьетнаме убит российский экс-депутат



Во Вьетнаме убили бывшего депутата Нижнесергинской Думы Сергея Чебана . Мужчину выбросили из окна третьего этажа одного из местных ночных клубов. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на друга семьи погибшего Елену.

«Как нам сообщили, там (в клубе - прим. Рамблер) он познакомился с какой-то девушкой, наверняка подставной, выпил и с ней поехал в другой клуб, где были одни вьетнамцы. В результате произошла драка, и его выбросили в окно с третьего этажа. После падения он был еще жив, его отвезли в больницу, но в пять часов утра Сережа скончался», — заявила собеседница портала.

