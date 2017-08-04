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Во Вьетнаме убит российский экс-депутат
Во Вьетнаме убили бывшего депутата Нижнесергинской Думы Сергея Чебана. Мужчину выбросили из окна третьего этажа одного из местных ночных клубов. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на друга семьи погибшего Елену.
«Как нам сообщили, там (в клубе - прим. Рамблер) он познакомился с какой-то девушкой, наверняка подставной, выпил и с ней поехал в другой клуб, где были одни вьетнамцы. В результате произошла драка, и его выбросили в окно с третьего этажа. После падения он был еще жив, его отвезли в больницу, но в пять часов утра Сережа скончался», — заявила собеседница портала.
Во вьетнамский город Нячанг Чебан приехал 20 июля вместе со своей женой и полуторагодовалым ребёнком. Убийство экс-депутата произошло 25 июля. Жена и ребёнок в момент происшествия оставались в номере отеля. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. 4 августа тело Сергея Чебана доставили в Екатеринбург, где 5 августа пройдут его похороны на Северном кладбище.
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