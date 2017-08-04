КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости Прокуратура Краснодарского края проверяет данные, указанные в декларации чиновницы Новопокровского района, из которых следует, что ее доход за 2016 год составил более 14 миллионов рублей, а в ее собственности в общей сложности находится 6 миллионов квадратных метров земли, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Декларация о доходах первого замглавы Новопокровского района Краснодарского края Оксаны Варавиной была опубликована на официальном сайте районной администрации. Из документа следует, что чиновница владеет 38 земельными участками, общая площадь которых составляет около 6 миллионов квадратных метров, а ее доход за прошлый год составил 14,4 миллиона рублей.

"Прокуратура проверяет данные, указанные в декларации чиновницы", — сказал представитель ведомства.

По информации прокуратуры, доход чиновницы за прошлый год составил 680 тысяч рублей, а остальная сумма, указанная в декларации, принадлежит ее мужу, который является фермером и ведет предпринимательскую деятельность.

Новопокровский район расположен на северо-востоке Краснодарского края, граничит с Ростовской областью и Ставропольским краем. Район занимает 215 тысяч гектаров или 2,9% территории региона. В районе проживают более 48 тысяч человек. Основу экономики муниципального образования составляют сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия.