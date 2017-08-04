В Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет, три человека погибли

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости . Жертвами крушения самолета в Швейцарии стали три человека, двое из них 14-летние подростки, сообщает издание Cote.

Как пишет издание, крушение самолета произошло в пятницу утром в кантоне Гризон на юго-востоке Швейцарии. Самолет совершал полет-крещение в молодежном лагере, организованным аэроклубом Швейцарии.

В результате крушения погибли двое подростков 14 лет и пилот, 17-летняя девушка пострадала, еще состояние оценивается как тяжелое.

Прокуратура Швейцарии начала расследование.

Как сообщает издание, в лагерь с 30 июля отправились 192 подростка. Это уже 35-я смена лагеря, целью которого является "первый тесный контакт с авиацией ". В программу входит полет-крещение на самолете.