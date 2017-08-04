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Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше»
Оппозиционеру Алексею Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше» на один год из-за правонарушений. Об этом сообщает в пятницу, 4 августа, ТАСС из зала Симоновского суда Москвы.
Таким образом удовлетворено ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Представление было направлено в суд для предупреждения совершения Навальным повторных правонарушений.
3 августа оппозиционера признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП России) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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