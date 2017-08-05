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Спасатели нашли возможное местонахождение пропавших горняков на шахте "Мир"

Обнаружено возможное местонахождение горняков на шахте «Мир»
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Горноспасатели определили возможное местонахождение пропавших рабочих на шахте "Мир" в Якутии после подтопления, сообщается на сайте МЧС России в субботу.
"Горноспасатели обследовали почти семь тысяч метров незатопленных горных выработок. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме, восемь горноспасателей–водолазов проводят обследование затопленных участков. По данным оперативного штаба, определены места вероятного местонахождения горнорабочих", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данных участках работы будут проводиться погрузочно-доставочными машинами, а там, где работа техники будет невозможна — будет проводиться разбор завалов горноспасателями вручную.
Также, как рассказали в ведомстве, продолжает работать телефон горячей линии, оказывается психологическая помощь семьям не вышедших на поверхность горнорабочих. В настоящий момент к психологам МЧС России поступило 95 обращений.
Ранее сообщалось, что на руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.
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