В Чите разбился чемпион по бодибилдингу

В Чите в результате ДТП погиб чемпион Забайкальского края по бодибилдингу Алексей Забелин . Об этом сообщает «Чита.Ру»

Авария произошла 1 августа. Забелин ехал на своем мотоцикле Suzuki GSX-R 750 вместе с пассажиром. На перекрестке улиц Ленина и Полины Осипенко он столкнулся с Mitsubishi Pajero.

По словам очевидца ДТП, Забелин не стал тормозить перед столкновением с автомобилем, а попытался объехать машину, но не смог сделать это на большой скорости. В результате удара автомобиль развернуло на 90 градусов, а Забелина отбросило на другую стоящую рядом машину.

СМИ писали, что авария, по версии ГИБДД, произошла по вине 47-летнего водителя Mitsubishi, который при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклу.

Забелина в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

«Чита.Ру» отмечает, что Забелин не имел водительского удостоверения категории «А». При этом агентство подчеркивает, что скорость он не превышал.

Забелин стал абсолютным чемпионом Забайкальского края по бодибилдингу в марте 2017 года.