В Москве бизнес-леди застрелили из пистолета мужа-генерала

В квартире на улице Барышиха на северо-западе Москвы была найдена мертвой 52-летняя бизнес-леди. Рядом с телом лежал наградной пистолет ее мужа, генерала Железнодорожных войск России.

Правоохранители рассматривают все версии трагедии. В частности, проходит проверка, в ходе которой предстоит выяснить – могла ли женщина получить доступ к именному оружию своего супруга, сообщает Рен-ТВ.



Светлана была учредителем конструкторского бюро "Тэлка", которое занималось исследованиями и разработками в различных областях естественных наук. Сейчас предприятие значится как ликвидированное в связи с реорганизацией и слиянием с другим юридическим лицом.

Квартира, где произошла трагедия, принадлежала Федеральной службе Железнодорожных войск России. Однако несколько лет назад жилье было приватизировано и оформлено на Светлану, ее супруга Виктора и их 24-летнего сына.