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Коммунальщики заблокировали доступ жителей к домам в поселке в Подмосковье
Жителей одного из коттеджных поселков Московской области не пускают домой коммунальщики. Как сообщает РЕН ТВ, они требуют от людей заключить «грабительские договоры» на оказание коммунальных услуг.
По данным телеканала, на въезде в поселок образовалась очередь из «роскошных иномарок». Въезд им перекрыли охранники.
РЕН ТВ отмечает, что «терпению жильцов придет конец, и они начнут брать КПП штурмом».
Охранники, в свою очередь, заявили, что «они просто выполняют приказ начальства».
Название коттеджного поселка и управляющей компании, которая поставила жильцов в такие условия, телеканал не уточняет.
В марте издание m24.ru сообщало, что жителей коттеджного поселка в Раменском районе области не пускают в их собственные дома. Представители управляющей компании заявляли, что жильцы не доплачивают за коммунальные услуги. По словам самих жильцов, коммунальщики повысили цены на свои услуги на 75 процентов.
Так, на 22 рубля с метра подорожали уборка улиц, охрана на въезде и вывоз мусора. В прошлом году это стоило 33 рубля 15 копеек за квадратный метр, а после повышения тарифа – 55 рублей. Сообщалось, что жильцам дали три месяца на то, чтобы согласиться с повышением ставки, в противном случае фирма расторгнет договоры в одностороннем порядке.
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