Коммунальщики заблокировали доступ жителей к домам в поселке в Подмосковье

Жителей одного из коттеджных поселков Московской области не пускают домой коммунальщики. Как сообщает РЕН ТВ , они требуют от людей заключить «грабительские договоры» на оказание коммунальных услуг.

По данным телеканала, на въезде в поселок образовалась очередь из «роскошных иномарок». Въезд им перекрыли охранники.

РЕН ТВ отмечает, что «терпению жильцов придет конец, и они начнут брать КПП штурмом».

Охранники, в свою очередь, заявили, что «они просто выполняют приказ начальства».

Название коттеджного поселка и управляющей компании, которая поставила жильцов в такие условия, телеканал не уточняет.

В марте издание m24.ru сообщало , что жителей коттеджного поселка в Раменском районе области не пускают в их собственные дома. Представители управляющей компании заявляли, что жильцы не доплачивают за коммунальные услуги. По словам самих жильцов, коммунальщики повысили цены на свои услуги на 75 процентов.

Так, на 22 рубля с метра подорожали уборка улиц, охрана на въезде и вывоз мусора. В прошлом году это стоило 33 рубля 15 копеек за квадратный метр, а после повышения тарифа – 55 рублей. Сообщалось, что жильцам дали три месяца на то, чтобы согласиться с повышением ставки, в противном случае фирма расторгнет договоры в одностороннем порядке.