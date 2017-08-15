"Алроса" сообщила об остановке поисков на горизонте -310 рудника "Мир"

Спасатели остановили работы по поиску четырех шахтеров на горизонте -310 рудника «Мир». В сообщении на сайте компании «Алроса» говорится, что горизонт подтоплен на уровне более метра.

Также отмечается, что спасатели не могут спуститься на горизонт -310, поскольку это опасно для жизни. В штабе по ликвидации аварии на руднике заявляют, что в момент затопления рудника 4 августа четверо рабочих могли находиться на горизонте -310. На это указывают данные электронных меток, установленных в шлемах горняков.

Штаб планирует проинформировать родственников пропавших шахтеров об остановке спасательных работ. Сейчас спасатели разбирают завалы и ищут еще четырех горняков на горизонте -210.