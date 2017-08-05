В Турции перевернулся пассажирский автобус

В субботу рано утром в северной турецкой провинции Амасья в районе города Мерзифон произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Погибли 4 человека, пострадали 40, сообщает CNN Turk.

Как сообщает Haberturk , в 6.45 по местному времени (совпадает с московским) водитель рейсового автобуса фирмы Fındıkkale, направлявшегося из города-курорта Самсун, находящегося на берегу Черного моря в Стамбул, предположительно, не справился с управлением. Автобус занесло и он перевернулся, вылетев с дороги.

По данным издания, количество погибших достигло 5 человек, среди них и водитель автобуса. Пострадали 36 человек.

Прибывшие медики оказали многим из них помощь на месте. Пассажиры с серьезными травмами доставлены в городскую больницу Мерзифона и университетский госпиталь Амасьи.