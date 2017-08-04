Журналист вызвал на бой ударившего корреспондента НТВ Колобка



Сотрудник одной из пермских телекомпаний Роман Четин предложил спарринг мужчине, который ударил корреспондента НТВ во время репортажа о Дне ВДВ в Москве. Об этом он заявил на своей странице «ВКонтакте».

Журналист отметил, что «работает на ТВ уже десять лет», и «за это время слышал многое и в адрес СМИ, и в свой лично. «Мне есть, что сказать в ответ. Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории. Но я готов набрать с десяток кг жира в тело или дерьма в голову, чтоб быть в равных условиях с противником», - отметил он.



Четин посоветовал напавшему на корреспондента мужчине «выбирать более серьезных соперников».



В беседе с «Ура.ру» Четин заявил, что готов рассмотреть для боя любую площадку, даже в Москве. Он также настаивает на том, чтобы поединок проходил публично, в присутствии прессы.



Второго июля во время репортажа НТВ о Дне ВДВ пострадал корреспондент телеканала Никита Развозжаев. Репортаж под названием «Расплескалась синева...» транслировался в прямом эфире. Журналист находился у фонтана в Парке Горького, когда к нему подошел по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и угрожавший захватить Украину. На просьбу Развозжаева «помолчать» человек ударил его по лицу и пообещал бить еще, если корреспондент будет «так с ним разговаривать». Позже этого мужчину задержали. Против него возбудили дело о побоях и отпустили его под подписку о невыезде.



В полиции заявили, что он не имеет отношения к ВДВ. Сообщалось, что мужчина по прозвищу Колобок является поклонником общественного православного движения «Сорок сороков» и участвует в драках спортивных фанатов.