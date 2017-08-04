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Ростуризм предупредил россиян о вирусной угрозе в Европе

Эпидемия кори начинает проникать в Россию
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В Ростуризме предупредили россиян о надвигающейся эпидемии кори, которая уже унесла жизни нескольких десятков человек в Европе и начинает проникать в Россию.
Болезнь заносится в страну в основном с туристами, которые возвращаются с курортного отдыха в европейских странах.
Напоминаем, что опасные для жизни осложнения возникают в каждом третьем случае. Кроме того, корь является вторым после ВИЧ вирусом, который подрывает всю иммунную систему человека.
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Ростуризм
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