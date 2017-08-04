В подмосковной колбасе нашли человечину



Эксперты Федерального исследовательского центра питания (Институт питания РАМН) нашли в колбасе производства подмосковной компании «Мортадель» следы ДНК человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одного из специалистов центра.

Образцы колбасы были взяты на территории производства «Мортаделя» - в поселке Нагорное Пушкинского района Московской области.



По словам собеседника газеты, ДНК была обнаружена в двух продуктах «Мортаделя» — «Королевской» колбасе и зернистом сервелате. «Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто, из ряда вон выходящее», - подчеркнул источник издания.



Он уточнил, что анализ колбасы проводился по правилам идентификации сырьевого состава мясной продукции с использованием специальной тест-системы, которая реагирует на ДНК человека.



Причины присутствия следов ДНК в колбасе пока неизвестны. Специалист института питания заявил, что «остается только теряться в догадках, как такое возможно».



Как сказано на сайте компании, «Мортадель» входит в двадцатку ведущих мясоперерабатывающих заводов в стране. Ее история началась в 1991 году, «когда были произведены первые сто килограммов колбасы Таллинской». Сегодня мощность завода составляет сто тонн продукции в день. В компании заявляют, что вся продукция «Мортадель» «изготавливается из экологически чистого, отборного охлажденного сырья с собственной агрофермы, натуральных специй и пряностей, свежих яиц, молока», а все производство ведется без искусственных добавок и без химических ускорителей созревания колбас.