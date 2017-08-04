В одном из небоскрёбов в Дубае произошёл пожар

Об сообщает BBC.

Возгорание произошло в одном из самых высоких жилых зданий мира — башне «Факел» (The Marina Torch), которая имеет 79 этажей.

Residential tower in Dubai engulfed in flames https://t.co/QtPQ6EWFqM pic.twitter.com/9x4sLOEcUO

— † Crusader (@Wil_Johnson1) 3 августа 2017 г.

Отмечается, что в 2015 году в здании уже происходил пожар.

Причины возгорания к настоящему моменту неизвестны.

В апреле в Дубае рядом с самым высоким в мире небоскрёбом Бурдж-Халифа загорелось строящееся высотное здание.