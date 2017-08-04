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Загорелся жилой небоскреб «Факел» в Дубае
В жилом небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае — одном из самых высоких зданий в мире — возник крупный пожар, сообщает BBC News.
В постах, размещенных в соцсетях, видно, что пламя распространяется по башне, падают горящие обломки.
Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию здания, пожарные приступили к тушению огня.
Причина возгорания пока неизвестна.
В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем.
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