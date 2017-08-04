Загорелся жилой небоскреб «Факел» в Дубае

В жилом небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае — одном из самых высоких зданий в мире — возник крупный пожар, сообщает BBC News

В постах, размещенных в соцсетях, видно, что пламя распространяется по башне, падают горящие обломки.

Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию здания, пожарные приступили к тушению огня.

Причина возгорания пока неизвестна.

В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем.